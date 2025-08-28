Аэропорты Казахстана ужесточают меры безопасности

Теперь все предметы и вещества, изъятые при предполетном досмотре, больше не будут храниться в аэропорту. Если пассажир не может забрать запрещенные к перевозке вещи, они будут немедленно изъяты и утилизированы. Важно, что пассажирам, у которых обнаружены запрещенные предметы, рекомендуется передать их сопровождающим лицам, если они не хотят потерять их навсегда.