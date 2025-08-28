Год в уговорах. Петербург и Ленобласть просят себе южное метро

Губернатор Александр Дрозденко сперва продемонстрировал, как переустраивает дорожную сеть под будущую станцию метро «Кудрово», а 27 августа доложил вице-премьеру Савельеву, что осенью для нее начнут изымать участки. В выборный год чего только не бывает, но самый важный вопрос — денежный — пока не решен.
Координационный совет по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти собирался накануне. Свое объявление по «Кудрово» Дрозденко там и сделал. Причем к этой глубоко замороженной стройке он возвращается уже во второй раз за 2 недели.
«Кудрово» и правда больше областной объект, пусть часть перегона идет по территории Петербурга. По крайней мере, вице-губернатору Ленобласти Сергею Харлашикину было хоть, что рассказать: утверждены (правда, еще в 2022 году) проекты планировки, земля под депо «Правобережное» переведена из лесного фонда в промышленность и инфраструктуру, строится развязка на Мурманском шоссе, которая должна обеспечить и будущий транспортно-пересадочный узел (а «Кудрово» должна стать частью ТПУ).
Более того: область уже предлагает Петербургу 310 млн рублей — в качестве субсидии, чтобы город занялся выкупом земли под строительство метро (напомним, продолжение оранжевой линии до «Кудрово» входит в большой контракт Смольного с «Метростроем Северной столицы»). Вот только загвоздка: так как федеральные власти до сих пор не приняли решения помогать деньгами по строительству метро в южном направлении, город ничего выкупать пока не готов.
«Фонтанка» рассказывала, что «Кудрово» и продолжение Кировско-Выборгской линии до «Пулково» и «Экспофорума» в один полутриллионный клубок связали год назад на таком же совете: столько нужно добиться от Москвы в каком-либо виде, чтобы запускать строительство. Сам Петербург не справится.
Что можно зафиксировать спустя год? Во-первых, все стороны согласились, что это, конечно, деньги возвратные.
Во-вторых, пока решали, цены росли. Если в 2024 году финансирование 5 станций на Кировско-Выборгской линии («Ульянка», «Авиагородок», «Пулково», «Пулковские высоты», «КВЦ “Экспофорум”) оценивали в 380 млрд, то теперь, по данным “Фонтанки”, в 416,6 млрд. “Кудрово” тоже потолстело с 73,4 млрд до 83,4 млрд (хотя как сказать, раньше все мероприятия по этой стройке оценивали в 89,3 млрд). Насколько достоверны эти расчеты, вопрос: нетрудно увидеть, что в сумме выходят ровно искомые полтриллиона, но до проектирования никто и не скажет.
В-третьих: вилка до «Звездной», в составе которой и находится продолжение красной линии метро до «Пулково», уже фигурирует на совещаниях федерального уровня. Именно эту схему, по данным «Фонтанки», демонстрировали участникам совета.
Обращения пишутся, прозвучало на совете, работа с федералами идет. Петербург неоднократно просил поддержать свою заявку — в виде межбюджетных трансфертов, которые бы не включались в состав показателей долговой устойчивости городского бюджета в 2026—2031 годах. Условия — что-то вроде инфраструктурных бюджетных кредитов (максимум 4,5% годовых, на 30 лет).
Предложения поддержаны Минтрансом, Минстрой замечаний не имеет, а еще прошлой осенью, по заявлениям чиновников, концептуальное одобрение прозвучало даже на совещании губернатора Александра Беглова с замглавы администрации президента Максимом Орешкиным. Финансисты своего «да» не сказали.
В итоге весной в очередной раз писали в правительство с просьбой поддержать выделение средств хоть в какой-то форме — например, казначейского инфраструктурного кредита. Его регламентирует особое постановление правительства, там много уровней контроля по расходованию, а сами кредиты выдают на срок до 15 лет. Гасить долг надо ежегодно равными долями начиная с 3-го года, можно досрочно.
Те, кто не любит отписки от чиновников, могут позлорадствовать. Вскоре пришел ответ, что правила отбора кандидатов на кредиты еще не утверждены. Так что объем средств, которые казначейство сможет выделить тому или иному региону, неизвестен. Если лимитов, которые Петербургу выделит комиссия, не хватит на все запланированное, придется решать, что делать за свой счет.
Кроме того, по данным «Фонтанки», в очередной раз решено «проработать» вопрос — например, с перераспределением средств с других инфраструктурных проектов, менее приоритетных. Хотя что это за проекты такие, которые могут подождать свои полтриллиона в течение пяти лет, не совсем понятно.
500 млрд рублей в кредит на метро — это беспрецедентная история. Некоторые связывают свои надежды с появлением подрядчика, «под которого» такие средства готов выделять федеральный центр. Давно уже идет речь о том, что «походом на юг» будет командовать Руслан Байсаров, чья компания БТС-Мост выражала готовность участвовать в больших инфраструктурных стройках Петербурга. На совете 27 августа Байсаров был.