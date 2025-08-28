Год в уговорах. Петербург и Ленобласть просят себе южное метро

Во-вторых, пока решали, цены росли. Если в 2024 году финансирование 5 станций на Кировско-Выборгской линии («Ульянка», «Авиагородок», «Пулково», «Пулковские высоты», «КВЦ “Экспофорум”) оценивали в 380 млрд, то теперь, по данным “Фонтанки”, в 416,6 млрд. “Кудрово” тоже потолстело с 73,4 млрд до 83,4 млрд (хотя как сказать, раньше все мероприятия по этой стройке оценивали в 89,3 млрд). Насколько достоверны эти расчеты, вопрос: нетрудно увидеть, что в сумме выходят ровно искомые полтриллиона, но до проектирования никто и не скажет.