В строительстве красноярского метро пройдены важные этапы

Он будет проложен от станции «Вокзальная» до станции «Улица Копылова». Таким образом, пройден важный этап строительства метро — получена разрешительная документация на все стартовые котлованы и участки проходки.
«Важно, что строительство ведется в соответствии с проектными решениями, необходимая техника и ресурсы имеются, персонал набран. Работы развернуты на всех площадках», — прокомментировал губернатор края Михаил Котюков.
Стоит отметить, что в конце прошлой недели был запущен уже четвертый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Анастасия», который проложит левый перегонный тоннель красноярского метро между станциями «Площадь Революции» и «Вокзальная».
Комплексу «Анастасия» на этом участке предстоит преодолеть расстояние около 1 262 метров на глубине 13−16 метров. Параллельно правый перегонный тоннель пройдет ТПМК «Ирина», который сейчас монтируется в этом же котловане на станции «Площадь Революции».
Всего на строительстве линии метро Красноярска будут работать шесть комплексов.
Руководитель ОП «Красноярск» АО «Бамтоннельстрой-Мост» Константин Пономаренко рассказал о дальнейших этапах строительства: «Запущенные ТПМК “Екатерина” и “Соломея” после завершения проходки тоннелей между станциями “Улица Шахтеров” и “Улица Карла Маркса” будут разобраны и доставлены в котлован на “Площади Революции”, откуда начнут проходку в сторону городской администрации».
Напомним, в начале августа в Октябрьском районе Красноярска начались новые тоннелепроходческие работы от станции «Высотная» до остановочного пункта «Улица Копылова». На этом участке ТПМК «Евгения» пройдет 2,6 км на глубине 45 метров.
Движение в сторону центральной части города продолжают щиты «Екатерина» и «Соломея». Суммарно они прошли более 4 километров. Первый щит уже прошёл под руслом реки Качи, примерно через месяц этот рубеж преодолеет и второй.
На этой неделе получена разрешительная документация на проходку от станции «Вокзальная» до станции «Улица Копылова».
Генеральный директор холдинга «Моспроект-3» Константин Матвеев рассказал, что запроектировано строительство двух горизонтальных выработок с конструкциями обделки закрытым способом. Этот участок расположен в Железнодорожном и Октябрьском районах города Красноярска в условиях плотной городской застройки с развитой сетью инженерных коммуникаций. Метростроителям предстоит смонтировать порядка 1 280 колец высокоточной железобетонной обделки с внутренним диаметром 5,4 метра. Тоннели длиной 1,8 км от станции «Вокзальная» до станции «Улица Копылова» построят проходческие комплексы «Валентина» и «Анастасия».
Также по линии трассы на пересечении улиц Социалистической и Челюскинцев запроектировано строительство вентиляционной камеры. Для ее устройства будет сооружен котлован длиной 17,5 и шириной 23,9 метров на глубину около 20 метров. Строительство будет вестись открытым способом, а ограждающие конструкции котлована выполнят методом «стена в грунте» из железобетонных свай. Вентиляционная камера необходима для эксплуатации подземной части линии метротрамвая.
На сегодняшний день работы развернуты на всех участках трассы.
Параллельно генеральный подрядчик разрабатывает проектную документацию для технологического комплекса электродепо «Октябрьское», которое будет располагаться на улице Высотной. Здесь будут базироваться и обслуживаться составы метро. Электродепо будет включать главный корпус, круглогодичный моечный комплекс, склады спецтехники и комплектующих, различные подстанции, очистные сооружения. В настоящее время ведется подготовка площадки к строительству.
Также ведётся проектирование станционных комплексов линии красноярского метротрамвая.
Общая длина линии метротрамвая на первом этапе составляет 11 км, на ней расположатся шесть остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».