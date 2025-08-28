Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде разработают новую программу переселения из аварийного жилья

В Калининграде осенью может появиться новая программа расселения из аварийного жилья.

Переселение затронет дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что в программу дома будут включать поэтапно, в хронологическом порядке. Подтвердить программу планируют в сентябре этого года.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Советске возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав переселенцев и сирот из ветхого и аварийного жилья. В ходе строительства дома были допущены нарушения.