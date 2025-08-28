В Калининграде разработают новую программу переселения из аварийного жилья

Переселение затронет дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.
Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что в программу дома будут включать поэтапно, в хронологическом порядке. Подтвердить программу планируют в сентябре этого года.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Советске возбудили уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав переселенцев и сирот из ветхого и аварийного жилья. В ходе строительства дома были допущены нарушения.