В Узбекистане у Евразийского банка отозвали лицензию

По данным регулятора, капитал Евразийского банка на 1 августа составил 104 млрд сумов (45,8 млрд тенге), тогда как с 1 января 2025 года минимальный порог должен быть не ниже 500 млрд сумов (220 млрд тенге). В портфеле узбекской «дочки» нет кредитов и депозитов.
Финансовая организация планировала предоставлять услуги авто- и POS-кредитования, а также работать в других сегментах — как через офисы, так и онлайн. Однако выполнить требования по капиталу ей не удалось.
По итогам января-сентября 2024 года банк показал чистый убыток 12,6 млрд сумов (5,5 млрд тенге), а за первую половину 2025 года — уже 51,6 млрд сумов (22,7 млрд тенге).
Напомним, Центробанк Узбекистана выдал Евразийскому банку лицензию на осуществление деятельности в январе 2024 года.
Материнской компанией Евразийского банка является «Евразийская финансовая компания». Она, в свою очередь, принадлежит по 33,3% акций каждому: покойному Александру Машкевичу, Патоху Шодиеву и вдове погибшего в 2021 году Алиджана Ибрагимова — Мукадасхан.
Вокруг главных акционеров ЕФК с начала года продолжаются судебные споры.