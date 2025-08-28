Ричмонд
В Узбекистане у Евразийского банка отозвали лицензию

Центробанк Узбекистана лишил лицензии дочернее подразделение казахстанского Евразийского банка, зарегистрированное в январе 2024 года. Причина — несоответствие минимальным требованиям по уставному капиталу. Банк будет принудительно ликвидирован.

По данным регулятора, капитал Евразийского банка на 1 августа составил 104 млрд сумов (45,8 млрд тенге), тогда как с 1 января 2025 года минимальный порог должен быть не ниже 500 млрд сумов (220 млрд тенге). В портфеле узбекской «дочки» нет кредитов и депозитов.

Финансовая организация планировала предоставлять услуги авто- и POS-кредитования, а также работать в других сегментах — как через офисы, так и онлайн. Однако выполнить требования по капиталу ей не удалось.

По итогам января-сентября 2024 года банк показал чистый убыток 12,6 млрд сумов (5,5 млрд тенге), а за первую половину 2025 года — уже 51,6 млрд сумов (22,7 млрд тенге).

Напомним, Центробанк Узбекистана выдал Евразийскому банку лицензию на осуществление деятельности в январе 2024 года.

Материнской компанией Евразийского банка является «Евразийская финансовая компания». Она, в свою очередь, принадлежит по 33,3% акций каждому: покойному Александру Машкевичу, Патоху Шодиеву и вдове погибшего в 2021 году Алиджана Ибрагимова — Мукадасхан.

Вокруг главных акционеров ЕФК с начала года продолжаются судебные споры.