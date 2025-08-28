Ричмонд
Авиакомпания AZUR air увеличивает частоту полетов в Анталью из Челябинска

Авиакомпания AZUR air с 11 сентября увеличит частоту полетов в Анталью из Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Дополнительный рейс будет выполняться по четвергам на самолетах Boeing 767−300, рассчитанных на 336 кресел в салоне экономического класса.

Таким образом, частота полетов по этому направлению вырастет до трех рейсов в неделю. Расширенная полетная программа запланирована до конца октября.

Сейчас рейсы в Анталью из Челябинска выполняются на самолетах Boeing 757−200, рассчитанных на 238 пассажиров.

Кроме Челябинска, AZUR air также запустит дополнительные рейсы в Анталью из Екатеринбурга, Казани, Перми, Самары и Уфы.