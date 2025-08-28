Больше тысячи семей из Хабаровского края переедут в новое жилье до 2026 года

В Хабаровском крае продолжается программа переселения людей из аварийного жилья. До конца 2026 года новые квартиры получат больше тысячи семей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сейчас расселяются дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. По данным министерства ЖКХ края, стоит задача сократить непригодный для проживания жилфонд почти на 80 тысяч квадратных метров. Это коснется более четырех тысяч человек.
«Для достижения этой цели впервые будут приобретаться жилые помещения у застройщиков в строящихся домах по договорам долевого участия», — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
Участниками первого этапа переселения стали жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Бикинского округа. Новое жилье они получат в конце 2026 года. Сейчас подведомственное учреждение министерства ЖКХ проводит конкурентные процедуры для заключения договоров долевого участия.