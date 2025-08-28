Новый корпус Новосибирского госуниверситета откроется 1 сентября

В рамках XII Международного форума «Технопром-2025» глава Новосибирского государственного университета Михаил Федорук рассказал об открытии нового учебного здания, стратегии дальнейшего развития вуза и поддержании уникальной образовательной модели, разработанной Лаврентьевым, сообщает Сиб.фм.
Незадолго до этого ректор был удостоен почетной грамоты от губернатора Новосибирской области. Эта награда адресована всему коллективу НГУ в связи с 65-летним юбилеем университета и признанием его значительных успехов в образовательной и научно-исследовательской сферах.
Ключевым моментом стало открытие нового корпуса, включающего лекционные аудитории, научную библиотеку и проектный центр, общей площадью 16 тысяч квадратных метров. В современном здании, которое планирует посетить вице-премьер Дмитрий Чернышенко, расположены четыре просторных аудитории, актовый зал, коворкинги и зоны для проведения переговоров. Уже 1 сентября здесь начнутся учебные занятия, а первым мероприятием станет собрание для 400 первокурсников механико-математического факультета.
Отвечая на вопрос о роли НГУ в обеспечении технологической независимости страны, Федорук подчеркнул историческую роль университета как корпоративного вуза Академии наук, созданного с целью подготовки научных специалистов для восточных регионов России. В настоящее время эта модель претерпевает изменения.
«Мы переносим лаврентьевскую модель образования на взаимодействие с индустриальными партнерами. Участвуем во всех федеральных проектах — “Приоритет-2030”, Центр искусственного интеллекта, Центр новых функциональных материалов, Математический центр мирового уровня, инженерная школа. Недавно выиграли 300-миллионный грант на создание стартап-студии».
Ректор подчеркнул, что ключевым фактором успеха является система совместительства: из 2700 преподавателей НГУ 81% являются сотрудниками институтов СО РАН, а еще 8% — представителями высокотехнологичных компаний, включая Росатом, «Газпромнефть», Сибур и Ростелеком. Это позволяет сочетать фундаментальное образование с практическими задачами, стоящими перед промышленностью.
Заглядывая в будущее, Федорук обозначил цель — развитие классического научно-технологического университета (модель 3.0), где образование и научные исследования дополняются созданием технологий и продуктов. Междисциплинарный подход остается основой: примером является медицинская кибернетика, объединяющая IT, математику и медицину.
Ректор напомнил о треугольнике Лаврентьева — наука, кадры, индустрия — который стал концептуальной основой не только Академгородка, но и современной научной и образовательной политики России.
Что касается новостей кампуса, то ведется строительство нового общежития ФМШ на 625 мест за счет благотворительных средств. Федорук отметил:
«Развитие университета имеет решающее значение для развития Академгородка, Новосибирской области и страны в целом. Мы не региональный вуз, а университет мирового уровня, расположенный в Сибири».