Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старый терминал аэропорта Краснодара после открытия нового продолжит работать

После ввода в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса аэропорта Краснодара старый терминал продолжит работу, обслуживая международные рейсы.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в компании «Аэродинамика», реализующей проект, технологические особенности не позволяют одновременно запустить новый терминал и воздушный пункт пропуска. После того как весь пассажиропоток будет переведен в новый комплекс, компания намерена представить общественности планы по развитию территории старого аэропорта, включая возможность ее преобразования в общественное пространство.