Старый терминал аэропорта Краснодара после открытия нового продолжит работать

Как сообщили в компании «Аэродинамика», реализующей проект, технологические особенности не позволяют одновременно запустить новый терминал и воздушный пункт пропуска. После того как весь пассажиропоток будет переведен в новый комплекс, компания намерена представить общественности планы по развитию территории старого аэропорта, включая возможность ее преобразования в общественное пространство.