Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наука, ИИ и роботы. В Новосибирске прошёл второй день «Технопрома-2025»: фоторепортаж

28 августа в Экспоцентре прошел второй день XII Международного форума «Технопром-2025», который собрал ведущих экспертов и учёных.

50

В центре внимания — прорывные технологии, меняющие наше будущее: искусственный интеллект, передовые роботизированные системы и новейшие научные разработки. Участники форума погрузились в атмосферу инноваций, обсуждая перспективы внедрения ИИ в различные отрасли, от медицины до промышленности, и демонстрируя последние достижения в области робототехники. На стендах были представлены как компактные сервисные роботы, так и мощные промышленные комплексы, способные выполнять сложнейшие задачи.

Особый интерес вызвали интерактивные демонстрации, где посетители могли лично оценить возможности современных технологий и пообщаться с их создателями.

Показываем яркие кадры с места событий.