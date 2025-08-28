Наука, ИИ и роботы. В Новосибирске прошёл второй день «Технопрома-2025»: фоторепортаж

В центре внимания — прорывные технологии, меняющие наше будущее: искусственный интеллект, передовые роботизированные системы и новейшие научные разработки. Участники форума погрузились в атмосферу инноваций, обсуждая перспективы внедрения ИИ в различные отрасли, от медицины до промышленности, и демонстрируя последние достижения в области робототехники. На стендах были представлены как компактные сервисные роботы, так и мощные промышленные комплексы, способные выполнять сложнейшие задачи.