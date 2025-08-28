В Коченевском районе Новосибирской области обновили врачебную амбулаторию

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в Коченевском районе Новосибирской области провели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Капитальный ремонт начался в 2024 году и закончился досрочно, срок был сентябрь. Помимо непосредственно ремонтных работ мы благоустроили и огородили территорию амбулатории, закупили новую мебель и оборудование», — пояснил главный врач Коченевской центральной районной больницы Сергей Войнов.
Здание медпункта площадью 90 кв. м построили в 1982 году. За прошедшие десятилетия ремонты там были только косметические. Амбулатория обслуживает почти 1200 человек, поэтому ее обновление было важно для местных жителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.