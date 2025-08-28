Крупный белорусский банк безвозмездно отдаст государству акции трех предприятий

Один из крупных белорусских банков безвозмездно передаст государству акции трех предприятий. Передачу акций осуществит «Белагропромбанк».
Так, стало известно, что 31 декабря 2025 года из собственности «Белагропромбанка» в собственность государства перейдут акции трех крупных промпредприятий. Речь идет о безвозмездной передаче акций заводов «Гамма вкуса», «Полесье» и «Светлогорский ЦКК». Соответствующее решение закрепляет постановление Совмина (№ 457 от 22 августа 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В документе сказано, что передается 458,5 тысячи простых акций клецкого завода «Гамма вкуса», номинальная стоимость которых составляет 5,5 белорусского рубля, что в сумме — более 2,5 миллиона рублей. Еще передаются более 227,9 тысячи обыкновенных акций «Полесье» (по 25 рублей на общую сумму более 5,6 миллиона) и свыше 793,6 тысячи простых акций «Светлогорского ЦКК» (номинальной стоимостью 0,01 рубля в сумме на 7,9 миллиона рублей с лишним).
А ранее Совмин поручил выплатить компенсацию «Белагропромбанку» из-за потерь от кредита химзаводу в Гомеле.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.