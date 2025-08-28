Ричмонд
Крупный белорусский банк безвозмездно отдаст государству акции трех предприятий

В Беларуси акции трех предприятий будут переданы государству безвозмездно.

Источник: Комсомольская правда

Один из крупных белорусских банков безвозмездно передаст государству акции трех предприятий. Передачу акций осуществит «Белагропромбанк».

Так, стало известно, что 31 декабря 2025 года из собственности «Белагропромбанка» в собственность государства перейдут акции трех крупных промпредприятий. Речь идет о безвозмездной передаче акций заводов «Гамма вкуса», «Полесье» и «Светлогорский ЦКК». Соответствующее решение закрепляет постановление Совмина (№ 457 от 22 августа 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В документе сказано, что передается 458,5 тысячи простых акций клецкого завода «Гамма вкуса», номинальная стоимость которых составляет 5,5 белорусского рубля, что в сумме — более 2,5 миллиона рублей. Еще передаются более 227,9 тысячи обыкновенных акций «Полесье» (по 25 рублей на общую сумму более 5,6 миллиона) и свыше 793,6 тысячи простых акций «Светлогорского ЦКК» (номинальной стоимостью 0,01 рубля в сумме на 7,9 миллиона рублей с лишним).

А ранее Совмин поручил выплатить компенсацию «Белагропромбанку» из-за потерь от кредита химзаводу в Гомеле.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.

