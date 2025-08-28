Крупный белорусский банк безвозмездно отдаст государству акции трех предприятий

В документе сказано, что передается 458,5 тысячи простых акций клецкого завода «Гамма вкуса», номинальная стоимость которых составляет 5,5 белорусского рубля, что в сумме — более 2,5 миллиона рублей. Еще передаются более 227,9 тысячи обыкновенных акций «Полесье» (по 25 рублей на общую сумму более 5,6 миллиона) и свыше 793,6 тысячи простых акций «Светлогорского ЦКК» (номинальной стоимостью 0,01 рубля в сумме на 7,9 миллиона рублей с лишним).