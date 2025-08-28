Омичи будут больше платить за водительские права и номера

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу федеральный закон, который увеличит размеры госпошлин за автомобильные документы и регистрационные действия. Омская Госавтоинспекция опубликовала обновленный прайс-лист.
С осени получение водительского удостоверения подорожает до шести тысяч рублей. Оформление паспорта транспортного средства будет стоить 1,2 тысячи рублей вместо пока еще действующих 800 рублей. Внесение изменений в ПТС омичам обойдется уже не в 350, а в 525 рублей.
За бумажный вариант свидетельства о регистрации машины потребуется заплатить 1,5 тысячи рублей, за пластиковом — 4,5 тысячи. Стоимость регистрационных знаков увеличится до трех тысяч рублей.
Выдача документа, свидетельствующего о безопасности конструкции транспортного средства будет стоить 4,5 тысячи рублей, а оформление разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля — три тысячи рублей. Также введут новую пошлину в размере 500 рублей за внесение информации в систему ЕАИСТО при оформлении диагностической карты.
Нововведения коснутся и правил обслуживания техники. Договор на его проведение или ремонта можно будет заключить в онлайн-формате. Отменят требование указывать в договоре цену автомобиля и исключат обязанность автосервисов иметь книгу жалоб и предложений.