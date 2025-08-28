Омичи будут больше платить за водительские права и номера

С осени получение водительского удостоверения подорожает до шести тысяч рублей. Оформление паспорта транспортного средства будет стоить 1,2 тысячи рублей вместо пока еще действующих 800 рублей. Внесение изменений в ПТС омичам обойдется уже не в 350, а в 525 рублей.