Из-за весенних заморозков урожай калининградских яблок сократился вдвое — минсельхоз

«В связи с чрезвычайной ситуацией с весенними заморозками в текущем году мы ожидаем получение яблок на уровне 3 190 тонн — то есть 53% к уровню прошлого года. На текущую дату собрано 15 тонн летнего сезонного яблока, в прошлом году было собрано уже 262 тонны. Массовый сбор яблок начнётся в промышленных садах во второй половине сентября», — уточнил Иванов.