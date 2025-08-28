Из-за весенних заморозков урожай калининградских яблок сократился вдвое — минсельхоз

В Калининградской области неурожай яблок: по итогам сезона аграрии соберут в два раза меньше плодов, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Артём Иванов на оперативном совещании правительства области в четверг, 28 августа.
«В связи с чрезвычайной ситуацией с весенними заморозками в текущем году мы ожидаем получение яблок на уровне 3 190 тонн — то есть 53% к уровню прошлого года. На текущую дату собрано 15 тонн летнего сезонного яблока, в прошлом году было собрано уже 262 тонны. Массовый сбор яблок начнётся в промышленных садах во второй половине сентября», — уточнил Иванов.
По словам главы ведомства, чтобы выправить ситуацию, надо сделать ставку на расширение площади садов. Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова доложила, что, несмотря на неурожай, цена на плоды снижается. Если раньше торговали завозным товаром, то сейчас на прилавках фрукты от местного производителя. В «Натурово» за килограмм яблок просят в районе 100 рублей.
В начале августа яблоки стоили в районе 200−300 рублей. Самые дорогие завозили из Чили и Сербии.