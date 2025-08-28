Ричмонд
Прокуратура Новосибирска добилась повышения зарплат почтальонам

Жители региона получали выплаты с задержкой из-за нехватки кадров.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Новосибирской области добилась повышения зарплат почтальонам, которые разносят пенсии и социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее местные жители жаловались, что пенсия приходит к ним с задержкой.

— Анализом причин таких задержек установлено, что они допущены по причине наличия вакантных должностей почтальонов в УФПС Новосибирской области АО «Почта России», — говорится в сообщении.

После вмешательства надзорного ведомства зарплатный фонд УФПС увеличен более чем на 8 тысяч рублей каждому почтальону.

Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.