Прокуратура Новосибирска добилась повышения зарплат почтальонам

Прокуратура Новосибирской области добилась повышения зарплат почтальонам, которые разносят пенсии и социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее местные жители жаловались, что пенсия приходит к ним с задержкой.
— Анализом причин таких задержек установлено, что они допущены по причине наличия вакантных должностей почтальонов в УФПС Новосибирской области АО «Почта России», — говорится в сообщении.
После вмешательства надзорного ведомства зарплатный фонд УФПС увеличен более чем на 8 тысяч рублей каждому почтальону.
Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.