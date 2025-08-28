Ричмонд
МАРТ не разрешило ввести платную подписку на покупку билетов в сервисе «Оплати»

МАРТ вынесло предупреждение владельцам платежного сервиса «Оплати».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предостерегло платежный сервис от ввода платной подписки на покупку билетов на проезд. Подробнее сказали в пресс-службе ведомства.

Так, МАРТ вынесено предостережение в адрес «Лайт Вел Организейшн» — владельца платежного сервиса «Оплати». Компании сказали о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.

До этого организацией на сайте было опубликовано заявление, что с 22 сентября 2025-го покупка билетов на общественный транспорт через приложение «Оплати» будет возможна только после подключения платной услуги «Транспорт» за 1 белорусский рубль. Из-за этого в министерство обратились белорусы.

Ведомство предостерегло компанию от этого, заявив о риске нарушения закона о противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции.

