МАРТ не разрешило ввести платную подписку на покупку билетов в сервисе «Оплати»

До этого организацией на сайте было опубликовано заявление, что с 22 сентября 2025-го покупка билетов на общественный транспорт через приложение «Оплати» будет возможна только после подключения платной услуги «Транспорт» за 1 белорусский рубль. Из-за этого в министерство обратились белорусы.