Крытые бассейны, пляжи и кемпинги: Анапа получит 170 миллионов рублей на модернизацию курортной инфраструктуры

Санаторно-курортные учреждения Анапы в ближайшее время получат серьёзную финансовую поддержку из федерального бюджета. Городу выделят 170 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Как отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, общий объём субсидий для Кубани составит 439 миллионов рублей, которые пойдут на реализацию 30 туристических проектов. Для Анапы это означает строительство круглогодичных бассейнов, благоустройство пляжей и кемпингов, а также создание условий для отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья.
«Для анапского бизнеса, наряду с другими краевыми и федеральными мерами поддержки, это важное подспорье для сохранения своих позиций», — акцентировал губернатор.
До конца года в городе планируют открыть девять крытых бассейнов, обустроить четыре пляжа и два кемпинга, а также запустить два проекта по развитию доступной среды. Примечательно, что в 2025 году максимальный размер субсидии вырос до 20 миллионов рублей для одного предпринимателя или компании, однако не менее 30% стоимости проекта бизнес должен вложить сам. Как уточнили в краевой администрации, затраты учитываются с 1 января этого года.
На Кубани продолжают действовать и другие меры поддержки туристических предприятий, пострадавших от разлива мазута. Так, региональный Фонд микрофинансирования выдал Анапе свыше 31 миллиона рублей по спецпрограмме, а на некоторых пострадавших территориях временно приостановили сбор турналога.
Ранее «Югополис» писал, что анапские и темрюкские отельеры получат 50 миллионов рублей поддержки. Эти средства помогут компенсировать убытки от отменённых бронирований, а также покрыть расходы на зарплаты, налоги и коммунальные платежи. Максимальный размер субсидии для одного отельера составляет 15 миллионов рублей. Дополнительно пострадавшие от разлива нефти предприятия смогут рассчитывать на отсрочку по налогам и страховым взносам до конца 2025 года, а также на льготные кредиты и субсидии.
Тем временем из-за ограниченного доступа к морю в Анапе активно развиваются новые форматы отдыха: гастрономические и винные туры, экопрограммы, оздоровительный и событийный туризм. Только в этом году на курорте открыли 1,6 тысячи мест размещения, большинство из которых оборудовали бассейнами и спа-зонами, а также 38 туристических объектов. Особенно растёт интерес туристов к эногастрономическим экскурсиям: число гостей виноделен за последние годы удвоилось.