Крытые бассейны, пляжи и кемпинги: Анапа получит 170 миллионов рублей на модернизацию курортной инфраструктуры

До конца года в городе планируют открыть девять крытых бассейнов, обустроить четыре пляжа и два кемпинга, а также запустить два проекта по развитию доступной среды. Примечательно, что в 2025 году максимальный размер субсидии вырос до 20 миллионов рублей для одного предпринимателя или компании, однако не менее 30% стоимости проекта бизнес должен вложить сам. Как уточнили в краевой администрации, затраты учитываются с 1 января этого года.