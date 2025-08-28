Число рейсов из Самары в Анталью будет увеличено

С 3 сентября авиакомпания Azur Air начнет выполнять рейсы в Анталью шесть раз в неделю. Время в пути составит 4 часа 30 минут.
Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 767. Каждый такой самолет вмещает до 335 пассажиров.
Кроме Azur Air рейсы в Анталью выполняют также перевозчики «Аэрофлот», Corendon и Southwind. Подробное расписание размещено на сайте аэропорта Курумоч.
Ранее работа воздушной гавани несколько раз приостанавливалась из-за атак БПЛА или угрозы налета беспилотников. В связи с этим был отменен ряд самолетов, в числе которых были и те, что летели из Самары в Анталью.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше