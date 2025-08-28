Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублей

Средняя зарплата работников Волгоградской области по последним данным Росстата составила 69733 рубля. Такой размер средней зарплаты был зафиксирован в июне 2025 года. Это на 808 рублей больше, чем было в мае.

Источник: Reuters

При этом темпы повышения средней зарплаты в регионе снизились. Например, в мае сравнению с апрелем она выросла на 2 тысячи 361 рубль.

За период с января по июнь этот показатель в регионе составил 65917 рублей. Волгоградская область среди субъектов Южного федерального округа занимает по размеру средней зарплаты четвертое место. Больше всего получают жители Краснодарского края — 72954 рубля, на втором месте расположилась Астраханская область — 67603 рубля. В Ростовской области средняя зарплата сотрудников за первое полугодие составила 66949 рублей. Традиционно в «хвосте» оказалась Калмыкия со скромным показателем — 54213 рублей.