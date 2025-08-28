Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублей

За период с января по июнь этот показатель в регионе составил 65917 рублей. Волгоградская область среди субъектов Южного федерального округа занимает по размеру средней зарплаты четвертое место. Больше всего получают жители Краснодарского края — 72954 рубля, на втором месте расположилась Астраханская область — 67603 рубля. В Ростовской области средняя зарплата сотрудников за первое полугодие составила 66949 рублей. Традиционно в «хвосте» оказалась Калмыкия со скромным показателем — 54213 рублей.