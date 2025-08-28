Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре средняя зарплата учителя составляет 67 тысяч рублей

Учитель в Краснодаре в среднем работает 33 часа в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре средняя зарплата учителя составляет 67 тысяч рублей. Об этом сообщила и.о. директора городского департамента образования Елена Ильченко в ходе пресс-конференции. В свою очередь, минимальная зарплата преподавателя составляет 32 тысячи рублей.

В среднем учитель в Краснодаре работает 32−33 часа в неделю.

Напомним, в краевом центре для преподавателей действуют различные меры поддержки. Например, молодым и приезжим учителям компенсируют затраты на аренду жилья — не более 15 тысяч рублей. Кроме того, муниципалитет помогает в погашении ипотеки в течение трех лет с момента первой выплаты. Ежемесячная компенсация составляет 25 тысяч рублей.

Всего в Краснодаре насчитывается 8,2 тысячи учителей. Это на 1 тысячу специалистов больше, чем годом ранее.