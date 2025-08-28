В Краснодаре средняя зарплата учителя составляет 67 тысяч рублей

Напомним, в краевом центре для преподавателей действуют различные меры поддержки. Например, молодым и приезжим учителям компенсируют затраты на аренду жилья — не более 15 тысяч рублей. Кроме того, муниципалитет помогает в погашении ипотеки в течение трех лет с момента первой выплаты. Ежемесячная компенсация составляет 25 тысяч рублей.