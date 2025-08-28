В Краснодаре средняя зарплата учителя составляет 67 тысяч рублей. Об этом сообщила и.о. директора городского департамента образования Елена Ильченко в ходе пресс-конференции. В свою очередь, минимальная зарплата преподавателя составляет 32 тысячи рублей.
В среднем учитель в Краснодаре работает 32−33 часа в неделю.
Напомним, в краевом центре для преподавателей действуют различные меры поддержки. Например, молодым и приезжим учителям компенсируют затраты на аренду жилья — не более 15 тысяч рублей. Кроме того, муниципалитет помогает в погашении ипотеки в течение трех лет с момента первой выплаты. Ежемесячная компенсация составляет 25 тысяч рублей.
Всего в Краснодаре насчитывается 8,2 тысячи учителей. Это на 1 тысячу специалистов больше, чем годом ранее.