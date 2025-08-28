Дагестан и Краснодар лидируют по закладке виноградников в 2025 году

Общая площадь виноградных насаждений в стране превышает 110 тыс. га, из них 86,4 тыс. га — плодоносящие. Урожай в 2025 году прогнозируют на уровне 900 тыс. т. Среди популярных сортов — «каберне совиньон», «шардоне» и «пино нуар».
Согласно данным министерства, за январь—июль производство игристых вин выросло на 15,8%, до 8,7 млн декалитров, тихих — на 12,6%, до 20,9 млн декалитров. Доля отечественной продукции на рынке превышает 60%.
В 2024 году российские винодельни посетили 800 тыс. туристов, а в 2025-м ожидается более 900 тыс. гостей.