У казахстанского банка отозвали лицензию в Узбекистане

По данным регулятора, на 1 августа капитал узбекской «дочки» составлял 104 млрд сумов (около 45,8 млрд тенге), тогда как с 1 января 2025 года минимальный порог должен быть не ниже 500 млрд сумов (220 млрд тенге). Портфель банка не включал кредитов и депозитов.