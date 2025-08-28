Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав разрешил продавать некоторые лекарства без рецепта

Одновременно ведомство исключило из списка безрецептурных лекарств антибиотик «Ампициллин».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси разрешило продавать некоторые лекарства без рецепта врача, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Минздрав принял постановление, которым вносятся изменения в перечень препаратов, которые реализуются в аптеках без рецепта. Он дополнен рядом препаратов, которые ранее отпускались гражданам только по выписанному врачом рецепту.

В министерстве подчеркнули, что это лекарства, чаще всего необходимые пожилым людям с хроническими заболеваниями. А их включение в безрецептурный перечень позволит таким гражданам не посещать врача только для того, чтобы тот выписал рецепт.

В список вошли:

комбинация «Розувастатин/лизиноприл/амлодипин» (в капсулах).

«Питавастатин» (в таблетках).

комбинация «Дексаметазон/неомицин/ полимиксина В сульфат» (в форме глазных/ушных капель).

«Холина альфосцерат» (раствор для приема внутрь).

«Бримонидин» (глазные капли).

«Осельтамивир» (в форме порошка для приготовления суспензии для приема внутрь).

В Минздраве уточнили, что одновременно для сокращения безрецептурного отпуска антибиотиков из перечня исключили «Ампициллин» (в таблетках) — для его приобретения в аптеке теперь будет нужен рецепт.

Также новым постановлением в перечне международное непатентованное название лекарства «Мебикар» изменено на «Темгиколурил» (торговые наименования — Адаптол, Адаптол-БТ и Даптен).