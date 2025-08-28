Минздрав разрешил продавать некоторые лекарства без рецепта

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси разрешило продавать некоторые лекарства без рецепта врача, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Минздрав принял постановление, которым вносятся изменения в перечень препаратов, которые реализуются в аптеках без рецепта. Он дополнен рядом препаратов, которые ранее отпускались гражданам только по выписанному врачом рецепту.
В министерстве подчеркнули, что это лекарства, чаще всего необходимые пожилым людям с хроническими заболеваниями. А их включение в безрецептурный перечень позволит таким гражданам не посещать врача только для того, чтобы тот выписал рецепт.
В список вошли:
комбинация «Розувастатин/лизиноприл/амлодипин» (в капсулах).
«Питавастатин» (в таблетках).
комбинация «Дексаметазон/неомицин/ полимиксина В сульфат» (в форме глазных/ушных капель).
«Холина альфосцерат» (раствор для приема внутрь).
«Бримонидин» (глазные капли).
«Осельтамивир» (в форме порошка для приготовления суспензии для приема внутрь).
В Минздраве уточнили, что одновременно для сокращения безрецептурного отпуска антибиотиков из перечня исключили «Ампициллин» (в таблетках) — для его приобретения в аптеке теперь будет нужен рецепт.
Также новым постановлением в перечне международное непатентованное название лекарства «Мебикар» изменено на «Темгиколурил» (торговые наименования — Адаптол, Адаптол-БТ и Даптен).