В Казахстане дорожают кредиты населению

Сильнее всего за месяц подорожали кредиты сроком от 1 года до 5 лет — сразу на 2,4 п.п. — до 24,7%. Также увеличилась ставка по займам от 3 месяцев до года — с 19,6% до 21,1%. Кредиты сроком от 1 до 3 месяцев, в свою очередь, подешевели на 1,7 п.п. — до 18,5%.