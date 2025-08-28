В Казахстане дорожают кредиты населению

Регулятор отмечает, что речь идет о средневзвешенной ставке, рассчитанной по сумме кредитов, выданных за отчетный месяц. Ровно год назад показатель составлял также 20,3%.
Сильнее всего за месяц подорожали кредиты сроком от 1 года до 5 лет — сразу на 2,4 п.п. — до 24,7%. Также увеличилась ставка по займам от 3 месяцев до года — с 19,6% до 21,1%. Кредиты сроком от 1 до 3 месяцев, в свою очередь, подешевели на 1,7 п.п. — до 18,5%.
Кроме того, ставка вознаграждения по валютным займам населения снизилась почти вдвое, или на 3,1 п.п., до 3,6%.
В случае с кредитами бизнесу в тенге в июле показатель остался на уровне 19,1%. Займы в инвалюте у предпринимателей за месяц подешевели — на 0,8 п.п., до 6,6%.
Напомним, остатки задолженности по тенговым кредитам населения в Казахстане составляют 23 трлн тенге. Это 57,9% от объема всех кредитов экономике.