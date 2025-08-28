Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане дорожают кредиты населению

В июле ставки вознаграждения по тенговым кредитам, выданным населению Казахстана, выросли с 20,3% до 21,9%. Это следует из данных Нацбанка РК.

Регулятор отмечает, что речь идет о средневзвешенной ставке, рассчитанной по сумме кредитов, выданных за отчетный месяц. Ровно год назад показатель составлял также 20,3%.

Сильнее всего за месяц подорожали кредиты сроком от 1 года до 5 лет — сразу на 2,4 п.п. — до 24,7%. Также увеличилась ставка по займам от 3 месяцев до года — с 19,6% до 21,1%. Кредиты сроком от 1 до 3 месяцев, в свою очередь, подешевели на 1,7 п.п. — до 18,5%.

Кроме того, ставка вознаграждения по валютным займам населения снизилась почти вдвое, или на 3,1 п.п., до 3,6%.

В случае с кредитами бизнесу в тенге в июле показатель остался на уровне 19,1%. Займы в инвалюте у предпринимателей за месяц подешевели — на 0,8 п.п., до 6,6%.

Напомним, остатки задолженности по тенговым кредитам населения в Казахстане составляют 23 трлн тенге. Это 57,9% от объема всех кредитов экономике.