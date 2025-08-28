Ричмонд
Bloomberg рассекретил расходы НАТО на оборону в 2025 году

Страны, входящие в Североатлантический альянс, в 2025 году направят на оборонные расходы более $1,5 трлн. Об этом свидетельствуют данные отчета НАТО, с которым ознакомился Bloomberg, пишет RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

1,5 трлн долларов — сумма, которая складывается из расходов всех членов блока. Размер трат каждого участника альянса на защиту приближен к 2% от ВВП. Государства НАТО намерены увеличивать расходы на вооружение и оборону. Планируется, что к 2035 году каждая страна будет вкладывать в безопасность 5% ВВП, из которых 3,5% будут направляться на оборонные нужды, а 1,5% — на другие цели, сообщает RTVI.

По расчетам экспертов Bloomberg, в текущем году альянс уже потратил на оборону $1,4 трлн. Это на $100 млрд больше, чем в 2024 году. Рост связан с решением саммита НАТО в Гааге в июне, где члены блока договорились нарастить уровень военных расходов.

До гаагского саммита часть государств военного объединения выступала против увеличения военных издержек. Не все соглашались с определениями трат. Так, Италия предлагала считать оборонными расходами возведение моста на Сицилию.

Сейчас страны альянса в соответствии с договоренностью стремятся нарастить расходы на безопасность до 5%. Пока ближе всех к цели Польша, где на оборону перечисляются 4,1% ВВП. В Эстонии траты на оборону доведены до 3,4% ВВП, в США — до 3,3%, в Латвии — до 3,1%, в Греции — до 3%, в Литве — до 2,8%. Латвия и Литва намерены нарастить размер финансирования по оборонным статьям до 5% до 2027 года.

Антилидером рейтинга стран НАТО по расходам на оборону является Испания, которая перечисляет на милитаризацию 1,2% ВВП.

В России рост расходов западного военного объединения оценивают как угрозу безопасности. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что Москва в ответ будет усиливать свою военную мощь, напоминает RTVI. Представитель МИД РФ добавил, что экономические возможности некоторых стран альянса ставят под сомнение вероятность исполнения плана НАТО по увеличению расходов на оборону.

