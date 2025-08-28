Bloomberg рассекретил расходы НАТО на оборону в 2025 году

Сейчас страны альянса в соответствии с договоренностью стремятся нарастить расходы на безопасность до 5%. Пока ближе всех к цели Польша, где на оборону перечисляются 4,1% ВВП. В Эстонии траты на оборону доведены до 3,4% ВВП, в США — до 3,3%, в Латвии — до 3,1%, в Греции — до 3%, в Литве — до 2,8%. Латвия и Литва намерены нарастить размер финансирования по оборонным статьям до 5% до 2027 года.