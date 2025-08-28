Bloomberg рассекретил расходы НАТО на оборону в 2025 году

1,5 трлн долларов — сумма, которая складывается из расходов всех членов блока. Размер трат каждого участника альянса на защиту приближен к 2% от ВВП. Государства НАТО намерены увеличивать расходы на вооружение и оборону. Планируется, что к 2035 году каждая страна будет вкладывать в безопасность 5% ВВП, из которых 3,5% будут направляться на оборонные нужды, а 1,5% — на другие цели, сообщает RTVI.
До гаагского саммита часть государств военного объединения выступала против увеличения военных издержек. Не все соглашались с определениями трат. Так, Италия предлагала считать оборонными расходами возведение моста на Сицилию.
Сейчас страны альянса в соответствии с договоренностью стремятся нарастить расходы на безопасность до 5%. Пока ближе всех к цели Польша, где на оборону перечисляются 4,1% ВВП. В Эстонии траты на оборону доведены до 3,4% ВВП, в США — до 3,3%, в Латвии — до 3,1%, в Греции — до 3%, в Литве — до 2,8%. Латвия и Литва намерены нарастить размер финансирования по оборонным статьям до 5% до 2027 года.
В России рост расходов западного военного объединения оценивают как угрозу безопасности. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что Москва в ответ будет усиливать свою военную мощь, напоминает RTVI. Представитель МИД РФ добавил, что экономические возможности некоторых стран альянса ставят под сомнение вероятность исполнения плана НАТО по увеличению расходов на оборону.