Поставлять газ потребителям будет Energocom, а фактурировать — «Молдовагаз»

«На основании требований “Закона о природном газе”, АО “Молдовагаз” и АО Energocom подписали договор по фактурированию и обслуживанию конечных потребителей на семь месяцев, с возможностью его продления до сроков, установленных законодательством, вследствие назначения АО Energocom поставщиком публичной услуги по поставке природного газа, в том числе и на крайний случай».