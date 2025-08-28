Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставлять газ потребителям будет Energocom, а фактурировать — «Молдовагаз»

С сентября потребители природного газа в Молдове продолжат получать счета-фактуры от АО «Молдовагаз», хотя поставщиком уже будет АО Energocom.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. С начала сентября АО «Молдовагаз» продолжит оказывать услуги по выставлению счетов и обслуживанию конечных потребителей в течение семи месяцев, об этом сообщил глава предприятия Вадим Чебан.

«На основании требований “Закона о природном газе”, АО “Молдовагаз” и АО Energocom подписали договор по фактурированию и обслуживанию конечных потребителей на семь месяцев, с возможностью его продления до сроков, установленных законодательством, вследствие назначения АО Energocom поставщиком публичной услуги по поставке природного газа, в том числе и на крайний случай».

Данный договор направлен на обеспечение комфорта потребителей с сохранением качества оказываемых услуг, отметил Чебан. Поставка природного газа конечным потребителя с 1 сентября 2025 года будет осуществляться АО Energocom, тогда как услуга по фактурированию и обслуживанию потребителей, на время действия контракта, будет выполняться АО «Молдовагаз».

В настоящее время для конечных потребителей останутся в силе действующие тарифы, до утверждения НАРЭ новых регламентируемых цен.

Обе компании будут пользоваться правовой и институциональной базой, в рамках которой они будут сотрудничать для обеспечения непрерывности и качества услуг.