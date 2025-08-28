Поставлять газ потребителям будет Energocom, а фактурировать — «Молдовагаз»

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. С начала сентября АО «Молдовагаз» продолжит оказывать услуги по выставлению счетов и обслуживанию конечных потребителей в течение семи месяцев, об этом сообщил глава предприятия Вадим Чебан.
«На основании требований “Закона о природном газе”, АО “Молдовагаз” и АО Energocom подписали договор по фактурированию и обслуживанию конечных потребителей на семь месяцев, с возможностью его продления до сроков, установленных законодательством, вследствие назначения АО Energocom поставщиком публичной услуги по поставке природного газа, в том числе и на крайний случай».
Данный договор направлен на обеспечение комфорта потребителей с сохранением качества оказываемых услуг, отметил Чебан. Поставка природного газа конечным потребителя с 1 сентября 2025 года будет осуществляться АО Energocom, тогда как услуга по фактурированию и обслуживанию потребителей, на время действия контракта, будет выполняться АО «Молдовагаз».
В настоящее время для конечных потребителей останутся в силе действующие тарифы, до утверждения НАРЭ новых регламентируемых цен.
Обе компании будут пользоваться правовой и институциональной базой, в рамках которой они будут сотрудничать для обеспечения непрерывности и качества услуг.