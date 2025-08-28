Ричмонд
Две бизнес-леди из Татарстана вошли в рейтинг Forbes

Две представительницы Татарстана попали в список 20 богатейших женщин России по версии Forbes.

Лидия Сультеева, супруга бывшего совладельца ТАИФ, заняла девятую позицию с состоянием 1,05 миллиарда долларов. Ее капитал сформирован за счет доли в компании «Вулкан» и активов, полученных после объединения ТАИФ с «Сибуром».

Гузелия Сафина, главный советник председателя правления компании, расположилась на двадцатой строчке рейтинга с состоянием 500 миллионов долларов. Помимо акций нефтехимических компаний, в ее активах значится доля в банке «Аверс», входящем в топ-50 российских финансовых учреждений.

Обе предпринимательницы сохраняют низкий публичный профиль. Информация об их деятельности практически отсутствует в открытых источниках, что подчеркивает особенность ведения бизнеса в регионе. Ранее Сультеева уже включалась в аналогичный рейтинг Forbes, где занимала 11-е место с состоянием 675 миллионов долларов.

