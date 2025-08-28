Сладкий ажиотаж: китайцы фурами начали вывозить сладости из России

Цены на шоколад, конфеты и другие сладости в Амурской области взлетели на 20% за последний год. Причиной ажиотажа, по данным Telegram-канала Mash, стал массовый наплыв туристов-челноков из Китая, которые фурами скупают российские десерты для перепродажи на родине.