Сладкий ажиотаж: китайцы фурами начали вывозить сладости из России

Цены на шоколад, конфеты и другие сладости в Амурской области взлетели на 20% за последний год. Причиной ажиотажа, по данным Telegram-канала Mash, стал массовый наплыв туристов-челноков из Китая, которые фурами скупают российские десерты для перепродажи на родине.
Местные жители сообщают, что поток китайских покупателей за последний год вырос в три раза. Этому способствуют безвизовый режим и географическая близость: от китайского Хэйхэ до Благовещенска всего 15 минут на теплоходе.
Особым спросом у соседей пользуются шоколад, конфеты, кексы, рулеты и гречишный мед, что уже привело к локальному дефициту и росту цен. Некоторые предприимчивые китайцы ведут стримы прямо из супермаркетов, принимая заказы на сладости в режиме онлайн.
Как отмечает Mash, такой популярности российских сладостей есть объяснение: в Китае при их производстве часто используют соевое молоко вместо коровьего, а пшеничную муку заменяют рисовой и кукурузной, что сказывается на вкусе.
