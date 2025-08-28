Правительство РФ запретило вывозить бензин из страны

Правительство ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина.
Правительство РФ ввело новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации правительство постановляет установить временный запрет на вывоз бензинов, в том числе, приобретенных на биржевых торгах. Постановление действует с 1 сентября по 31 октября 2025 года», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что запрет будет распространяться на всех экспортеров: как производителей нефтепродуктов, так и непроизводителей. С 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты.
Ранее правительство вводило ограничения на экспорт бензина с 1 марта 2025 года по 31 августа включительно. Данное решение также было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке.