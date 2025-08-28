Рост экспорта, инвестиций и зарплат. «Белгоспищепром» об итогах работы за первое полугодие

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об итогах работы организаций, входящих в состав «Белгоспищепрома», за первое полугодие, задачах на январь — сентябрь и 2025 год в целом шла речь на заседание совета концерна. Участие в нем принял заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, сообщили БЕЛТА в «Белгоспищепроме».
Как рассказал заместитель председателя концерна Александр Кижук, за обозначенный период в целом по концерну выполнены следующие основные целевые показатели: рентабельность продаж, энергосбережение, показатель по экономии светлых нефтепродуктов, темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах. Сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами.
Концерн нарастил экспортные поставки в натуральном выражении маргариновой продукции, масла рапсового бутилированного, майонеза, пива и иной продукции. Продолжается работа по диверсификации рынков. Сохранена финансовая устойчивость большинства организаций. Темп роста привлечения инвестиций в основной капитал составил 116% в сопоставимых ценах. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по концерну увеличена на 14,5%, реальная заработная плата приросла на 7,7%.
О готовности свеклоуборочных комбайнов к сезону заготовки сахарной свеклы урожая 2025 года рассказал заместитель председателя концерна Анатолий Уласевич. На предприятиях сахарной отрасли для уборки и заготовки сахарной свеклы имеется 30 свеклоуборочных комбайнов, 24 свеклопогрузчика, 83 бортоукладочные машины. Вся техника подготовлена и на сегодняшний день находится в работе. Вывоз сахарной свеклы будет осуществляться 1162 большегрузными автомобилями. Все лабораторное оборудование и весовое хозяйство проверено и готово к работе. Производительность комбинатов позволяет переработать сахарную свеклу в среднем за 140 суток работы. Уборка и переработка сахарной свеклы начата тремя комбинатами.
Юрий Шулейко ориентировал на серьезную работу и выполнение доведенных показателей. -0-