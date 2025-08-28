Рост экспорта, инвестиций и зарплат. «Белгоспищепром» об итогах работы за первое полугодие

О готовности свеклоуборочных комбайнов к сезону заготовки сахарной свеклы урожая 2025 года рассказал заместитель председателя концерна Анатолий Уласевич. На предприятиях сахарной отрасли для уборки и заготовки сахарной свеклы имеется 30 свеклоуборочных комбайнов, 24 свеклопогрузчика, 83 бортоукладочные машины. Вся техника подготовлена и на сегодняшний день находится в работе. Вывоз сахарной свеклы будет осуществляться 1162 большегрузными автомобилями. Все лабораторное оборудование и весовое хозяйство проверено и готово к работе. Производительность комбинатов позволяет переработать сахарную свеклу в среднем за 140 суток работы. Уборка и переработка сахарной свеклы начата тремя комбинатами.