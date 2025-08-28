Ричмонд
В Сибири возведут кластер по редкоземельным металлам

В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам, который разместят в Красноярском крае. Проект направлен на развитие промышленного, логистического и образовательного потенциала региона. Об этом рассказал Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

В Красноярском крае создадут кластер редкоземельных металлов.

В Сибири создадут кластер по редкоземельным металлам, который разместят в Красноярском крае. Проект направлен на развитие промышленного, логистического и образовательного потенциала региона. Об этом рассказал Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.

«Наша работа по созданию кластера находится в фокусе постоянного внимания Президента и Правительства. Мы ведем проекты по развитию промышленного, логистического и энергетического потенциала Сибири. На территории СФО производится 90% первичного алюминия, 80% меди, 95% никеля и более 50% запасов редкоземельных металлов», — заявил Шойгу.

Заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Александр Масленников подчеркнул, что кластер необходим для формирования полной цепочки — от руды до конечных изделий. В рамках проекта подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом развития научно-технологического центра «Долина Менделеева» и компаниями «ХАЙЛЭНД ГОЛД» и «Красцветмет». Планируется продолжить работу по развитию промышленного, логистического и энергетического потенциала Сибири.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сибири планируют создать кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. Проект направлен на укрепление промышленного потенциала России и снижение зависимости от импорта этих ресурсов.

