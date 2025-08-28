Ричмонд
Шойгу обсудил создание в Сибири кластера по добыче редкоземельных металлов

Шойгу обсудил перспективы развития промышленного и логистического потенциала Сибири при создании кластера по добыче редкоземельных металлов.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу обсудил создание кластера по добыче редкоземельных металлов в Сибири в ходе заседания временной межведомственной рабочей группы при аппарате СБ. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

«В ходе заседания была представлена концепция формирования Проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам (РЗМ) в Сибири, его планируется разместить в Красноярском крае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания была отмечена перспектива для развития промышленного и логистического потенциала Сибири при формировании кластера по редкоземельным металлам.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева, что в Сибирском Федеральном округе может появиться кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов.

