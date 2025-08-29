Производство электробусов запустят в Петербурге

О планах по организации производства электробусов в Северной столице рассказал губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов во время прямого эфира телеканала 78.ru. До 30% компонентов для белорусских электробусов уже производятся на предприятиях города.
— Белорусские заводы адаптируют свою технику для эксплуатации в условиях северного мегаполиса, — отметил Беглов на прямом эфире. Около 100 электробусов разместят в парках. Губернатор подчеркнул, что это не импортный транспорт, а совместно созданный с дружественной страной Беларусью.
Строительство первой очереди парка для электробусов завершается в этом году, а вторую очередь введут в эксплуатацию в следующем году. Электробусы оснащены тяговыми батареями и силовой электроникой, произведенными в Санкт-Петербурге.
Беглов подчеркнул, что это новый этап сотрудничества и технологического партнерства между Санкт-Петербургом и белорусскими производителями.