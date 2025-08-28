Ричмонд
Индекс Мосбиржи упал после заявления Мерца о встрече Путина и Зеленского

Индекс Мосбиржи упал на 0,98% после заявления Мерца, что встреча Путина и Зеленского не состоится.

Источник: Комсомольская правда

Индекс Московской биржи резко пошел вниз после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Отмечается, что на минимуме IMOEX2, который отслеживает рублевый индекс Мосбиржи, упал на 0,98%, достигнув отметки в 2888,71 пункта. После этого, к 20:25 по московскому времени, снижение замедлилось 0,71%, вернув показатель к 2896,42 пункта, в то время как до заявления Мерца он находился на отметке выше 2900 пунктов.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Фридриха Мерца, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, очевидно, не состоится. Как отметил канцлер ФРГ, данный факт стоит учитывать в ходе дальнейших переговоров по урегулировании на Украине.