Индекс Мосбиржи упал после заявления Мерца о встрече Путина и Зеленского

Индекс Московской биржи резко пошел вниз после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о встрече президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.
Отмечается, что на минимуме IMOEX2, который отслеживает рублевый индекс Мосбиржи, упал на 0,98%, достигнув отметки в 2888,71 пункта. После этого, к 20:25 по московскому времени, снижение замедлилось 0,71%, вернув показатель к 2896,42 пункта, в то время как до заявления Мерца он находился на отметке выше 2900 пунктов.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Фридриха Мерца, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, очевидно, не состоится. Как отметил канцлер ФРГ, данный факт стоит учитывать в ходе дальнейших переговоров по урегулировании на Украине.