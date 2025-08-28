Индекс Мосбиржи упал после заявления Мерца о встрече Путина и Зеленского

Отмечается, что на минимуме IMOEX2, который отслеживает рублевый индекс Мосбиржи, упал на 0,98%, достигнув отметки в 2888,71 пункта. После этого, к 20:25 по московскому времени, снижение замедлилось 0,71%, вернув показатель к 2896,42 пункта, в то время как до заявления Мерца он находился на отметке выше 2900 пунктов.