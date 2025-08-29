Нацбанк поднял курс евро и понизил курс доллара на 29 августа перед выходными

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 29 августа, пятницу. В итоге на конец лета курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине, а курс доллара стал меньше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 29 августа, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9769 белорусского рубля, 1 евро — 3,4676 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6928 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 28 августа, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля подросли. Ощутимее в последние дни лета изменился в сторону увеличения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0009 белрубля, курс евро стал выше на 0,0161 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0003 белрубля.
