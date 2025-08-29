Во Владивостоке рынок на Баляева планируют застроить высотками

Границы территории обозначены вокруг улицы Адмирала Юмашева и площади Баляева. В приложении приведены десятки точек с координатами, которые фиксируют участок буквально по метрам. В его состав входят не только земельные наделы, но и целый перечень зданий. Среди них рынок, торговый центр «Самоцветы», два склада, три небольших магазина площадью от 75 до 80 квадратных метров, а также магазин площадью почти 240 квадратных метров. Зафиксированы также объекты наружного освещения трамвайного кольца, трансформаторная подстанция, диспетчерская ТТУ на остановке «Мингородок» и части контактной сети трамваев и троллейбусов.