Во Владивостоке рынок на Баляева планируют застроить высотками

Администрация Владивостока утвердила проект комплексного развития территории площадью 1,65 гектара в районе трамвайного кольца на улице Баляева. Как следует из приложения к Постановлению, подписанному главой города Константином Шестаковым, речь идет о перестройке участка, где сегодня находятся торговые павильоны, склады, объекты наружного освещения и части инженерных сетей.
В основу документа легла градостроительная концепция, утвержденная по федеральным и региональным правилам. Она предполагает, что на месте старых строений вырастут многоквартирные дома, общественные и торговые помещения, а также появятся новые дороги и инженерные коммуникации. Срок реализации определён в пять лет, отсчёт начнётся с момента заключения договора с инвестором.
Границы территории обозначены вокруг улицы Адмирала Юмашева и площади Баляева. В приложении приведены десятки точек с координатами, которые фиксируют участок буквально по метрам. В его состав входят не только земельные наделы, но и целый перечень зданий. Среди них рынок, торговый центр «Самоцветы», два склада, три небольших магазина площадью от 75 до 80 квадратных метров, а также магазин площадью почти 240 квадратных метров. Зафиксированы также объекты наружного освещения трамвайного кольца, трансформаторная подстанция, диспетчерская ТТУ на остановке «Мингородок» и части контактной сети трамваев и троллейбусов.
В постановлении перечислены и участки, где расположены линии кабелей, инженерные сооружения, а также канализационные сети вдоль улицы Луговой. Таким образом, речь идёт не просто о смене облика квартала, а о полном обновлении его инженерного и транспортного каркаса. Предполагается, что часть объектов будет снесена, другие — реконструированы или вынесены за пределы будущей застройки.
Документ устанавливает предельные параметры будущего строительства. В частности, допускается возведение домов высотой до 25 этажей. Это означает, что над районом Баляева может появиться современный жилой комплекс с плотной застройкой и возможностью создания деловых пространств на первых этажах. Параллельно предусмотрены новые дороги, благоустройство дворов, а также социальные объекты, необходимые для жизни жителей будущего квартала.
Если владельцы участков и строений согласятся подписать договор с администрацией, проект будет реализован в таком формате. В противном случае городские власти проведут торги, победитель которых получит право развивать территорию. Все процедуры будут организованы по нормам Градостроительного кодекса.
Контроль за выполнением решения поручен заместителю главы администрации Алексею Сухову. Управление градостроительства обязано в течение сорока дней подготовить документацию для торгов, если договорённость с собственниками не будет достигнута. Управление по работе со СМИ должно опубликовать постановление в открытых источниках в течение трёх рабочих дней.