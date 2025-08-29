Зимой будет открыт новый рейс из Владивостока в Бангкок

Авиакомпания S7 Airlines 19 декабря в рамках зимнего расписания возобновит регулярные полёты из Владивостока в Бангкок (Таиланд). В настоящее время рейсы на этом направлении выполняет авиакомпания «Аэрофлот», сообщает ИА PrimaMedia.
S7 будет выполнять рейсы на воздушных судах Boeing-737−800 дважды в неделю — вылеты из Владивостока запланированы по вторникам и пятницам. Время в пути составит 7 часов 25 минут.
Рейсы на данном направлении обеспечат стыковки во Владивостоке с рейсами S7 Airlines в Якутск, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.
Отметим, что правительство Таиланда разрешит иностранным туристам конвертировать цифровые активы в баты (национальная валюта), чтобы стимулировать туристическую отрасль и предоставить иностранцам удобные варианты расчетов.
Программа конвертации будет называться TouristDigipay. Она будет запущена в тестовом режиме в конце 2025 года сроком на 18 месяцев.
При этом цифровые активы нельзя использовать непосредственно в качестве средства платежа за товары и услуги. Их можно только конвертировать в баты, и продавцы будут принимать платежи исключительно в батах, отмечают власти. Иностранные туристы смогут обменять цифровые активы на баты в электронном кошельке на сумму до 550 тысяч бат.
Главным же направлением полётов из Владивостока остается Китай. По данным пресс-службы аэропорта Владивостока, в июле были открыты рейсы авиакомпании China Southern Airlines в Харбин, авиакомпании Chengdu Airlines в Шэньян и авиакомпании «Якутия» в Яньтай. Авиакомпания Air China в июле увеличила частоту рейсов в Пекин до ежедневной, таким образом, суммарное количество вылетов на этом направлении достигло 21 раза в неделю.