В Госдуме рассказали, каким будет МРОТ в 2026 году

Он добавил, что запланированная индексация превысит как прогнозируемый уровень инфляции, а фактический рост может оказаться выше. По его словам, минимальный размер оплаты труда достигнет около 27 тысяч рублей. Такое повышение затронет доходы примерно 4−5 миллионов человек.