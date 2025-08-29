В Госдуме рассказали, каким будет МРОТ в 2026 году

Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по повышению МРОТ, предполагаю, что он будет проиндексирован примерно на 20%, отметил Нилов в интервью агентству ТАСС, передает ИА DEITA.RU.
Он добавил, что запланированная индексация превысит как прогнозируемый уровень инфляции, а фактический рост может оказаться выше. По его словам, минимальный размер оплаты труда достигнет около 27 тысяч рублей. Такое повышение затронет доходы примерно 4−5 миллионов человек.
Правительство РФ планирует внести в осеннюю сессию законопроект об индексации МРОТ вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ.