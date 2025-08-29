Синхротрон во Владивостоке начнут строить в 2026 году

Во Владивостоке в 2026 году планируетя начать реализацию крупного научного проекта — строительство Российского источника фотонов (РИФ). Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом ТАСС (18+) рассказал вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов в рамках форума «Технопром-2025» (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
Научная установка будет построена на острове Русский. По словам Александра Благова, все проектные и изыскательские работы, включая геологические и сейсмические исследования, завершены. По предварительным оценкам, стоимость комплекса составит несколько десятков миллиардов рублей, при этом уже выделено 12,4 млрд из федерального бюджета.
«Мы сейчас решаем некоторые вопросы согласования переноса финансирования с других проектов, потому что цена выросла от начальной, которая планировалась», — уточнил Благов.
РИФ станет многопрофильной исследовательской платформой для изучения молекулярных и атомных структур, особенно в области физики, биологии, медицины, создания новых материалов.
Первая очередь включает четыре станции-лаборатории: структурной кристаллографии биологии моря, малоуглового рассеяния, исследования поверхности жидкости и фотоэлектронной спектроскопии в мягкой рентгеновской области. Также специалисты уже начали создавать системы для ускорительного комплекса РИФ, основываясь на опыте модернизации Курчатовского источника синхротронного излучения (КИСИ).