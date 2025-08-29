Синхротрон во Владивостоке начнут строить в 2026 году

Научная установка будет построена на острове Русский. По словам Александра Благова, все проектные и изыскательские работы, включая геологические и сейсмические исследования, завершены. По предварительным оценкам, стоимость комплекса составит несколько десятков миллиардов рублей, при этом уже выделено 12,4 млрд из федерального бюджета.