Ещё два проекта застройки по КРТ утвердила администрация Владивостока

В районе улиц Шилкинской, Тунгусской, Тюменской и Братской будут сносить под многоквартирную застройку гаражные кооперативы, автосервисы и частные дома с хозяйственными постройками. В зону КРТ попадают и несколько малоэтажных многоквартирных домов, аварийным среди которых является только один. Но решение о том, будут ли дома действительно туда включены и расселены, должны принять собственники квартир на общих собраниях, на принятие решения отводится 45 дней.
В границах этой территории планируются дома разной этажности: одни высотки строить нельзя, потому что ниже планируемого квартала находится зона исторической застройки, и новые объекты должны вписываться в исторический ландшафт. Дома средней этажности расположат ближе к Нагорному парку. Максимальная этажность там, где высотки разрешены — 30 этажей.
В утверждённом проекте осталось образовательное учреждение — детский сад с начальной школой на 130 дошколят и 300 учеников. Появится многоуровневая парковка — шесть этажей на 333 транспортных средств. В рамках комплексного развития должны отремонтировать дорогу по улице Тунгусской и построить пешеходный виадук через улицу Шилкинскую. Договор с инвестором заключат до 2032 года.
На небольшой территории в районе трамвайного кольца в районе Баляева будут сносить торговый центр «Самоцвет», признанный самовольной постройкой, и одноимённый рынок. Вместо ТЦ застройщик построит здесь жилые дома высотой до 25 этажей, обеспечит пешеходную инфраструктуру, которая, скорее всего, будет включать и входную группу парка Минного городка, примыкающую к комплексно развиваемой территории, а также инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности — выделенные дорожки и парковки для велосипедов. Застройщик должен будет учесть потребности маломобильных групп населения.
В обязанность застройщика также вменили благоустройство остановок общественного транспорта и реконструкцию контактной сети трамвая.
Жилые дома под снос не попадают, только торговые объекты. Срок реализации проекта — пять лет со дня заключения договора. Вероятно, застраивать территорию будет ООО «СЗ “Парковые высоты”, сейчас у него в аренде находится земельный участок под ТЦ “Самоцвет”, незаконное сооружение тоже принадлежит ему.
Сейчас в рамках КРТ ведётся застройка Голубиной Пади, где снесли ветхий частный сектор и несколько нежилых зданий разного назначения. А застройка частного сектора по уже одобренному проекту КРТ пока стопорится, так как владельцы домовладений переезжать не хотят, идут разбирательства по этому поводу.