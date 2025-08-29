Ещё два проекта застройки по КРТ утвердила администрация Владивостока

В районе улиц Шилкинской, Тунгусской, Тюменской и Братской будут сносить под многоквартирную застройку гаражные кооперативы, автосервисы и частные дома с хозяйственными постройками. В зону КРТ попадают и несколько малоэтажных многоквартирных домов, аварийным среди которых является только один. Но решение о том, будут ли дома действительно туда включены и расселены, должны принять собственники квартир на общих собраниях, на принятие решения отводится 45 дней.