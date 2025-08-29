Ричмонд
Безопасность школьных автобусов проверили в Хабаровском крае

Прокуратура нашла нарушения в Верхнебуреинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Верхнебуреинского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей. Выяснилось, что автобусы, находящиеся на балансе пяти школ района, не прошли обязательный технический осмотр. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«В целях устранения нарушений прокурор внес представление главе администрации района и уведомил уполномоченные правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

После вмешательства надзорного ведомства образовательные учреждения организовали проверку и технический осмотр своих автобусов.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, чтобы к началу учебного года транспортные средства были полностью безопасны для перевозки школьников.