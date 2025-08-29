Безопасность школьных автобусов проверили в Хабаровском крае

Прокуратура Верхнебуреинского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей. Выяснилось, что автобусы, находящиеся на балансе пяти школ района, не прошли обязательный технический осмотр. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".