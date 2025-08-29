Стартап обещает добывать до 5 тонн золота в год на 1 ГВт АЭС

Ученые прогнозируют, что производство золота из ртути в ядерных реакторах АЭС станет возможным не ранее чем через 10 лет. Американский стартап Marathon Fusion заявил об успешном решении задачи превращения ртути в золото. Компания предлагает вводить изотоп ртути в зону нейтронного облучения реактора, где он превращается в нестабильный ртутный изотоп, а затем распадается в стабильное золото-197. Предполагается, что будущие термоядерные электростанции смогут производить до 5 тонн золота ежегодно на каждый гигаватт мощности без снижения выработки электроэнергии. Об этом пишет РИА Новости.
В идеальном сценарии, если все атомные электростанции мира будут использовать эту технологию, ежегодная добыча золота может достичь 2 тысяч тонн — около 55% от нынешних мировых объемов. При более реалистичном использовании технологии на 30% мощностей АЭС производство составит около 600 тонн в год, или 17% от текущей добычи. Эксперты отмечают, что превращение неблагородных металлов в золото с помощью нейтронного облучения — процесс научно обоснованный и давно изучаемый.
