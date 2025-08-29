Челябинские водители снова столкнулись с серьезным ростом цен на бензин

Чуть отстал в динамике подорожания бензин марки АИ-92. Его литр вырос в цене на 33 копейки, в среднем на челябинских заправках теперь он стоит 55,02 ₽ Бензин марки АИ-98 и выше стал стоить 82,11 ₽ за литр, что на 12 копеек дороже показателя прошлой недели. А вот дизельное топливо на челябинских заправках в цене за неделю отступило на 1 копейку, средняя цена за его литр теперь равна 69,98 ₽