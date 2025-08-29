Юрист рассказал о новых правилах для автомобилистов с 1 сентября

С сентября также увеличиваются государственные пошлины за регистрационные действия с автомобилями, выдачу и замену водительских удостоверений. Для профессиональных водителей вводятся более строгие правила прохождения медкомиссий, а перечень противопоказаний к управлению транспортом расширен. В него включены новые заболевания, среди которых детский аутизм, при этом термин «ахроматопсия» заменён на «аномалии цветового зрения». Обновился и порядок освидетельствования на состояние опьянения: интервал между пробами на алкотестере увеличен с 20 до 25 минут.