Юрист рассказал о новых правилах для автомобилистов с 1 сентября

Автоюрист Екатерина Соловьёва в беседе с РИА «Новости» рассказала о предстоящих изменениях в законодательстве, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года и затронут сферу дорожного движения, а также административные процедуры для автомобилистов.
Одним из ключевых нововведений станут обновлённые стандарты перевозки детей. Они приведены в соответствие с современными техническими регламентами к удерживающим системам, что позволит устранить правовые пробелы и повысить безопасность юных пассажиров.
Ужесточаются требования к поведению водителей при приближении спецтранспорта с проблесковыми маячками и сиреной. Теперь автомобилисты обязаны перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину, им запрещено обгонять спецмашины, двигаться рядом с ними или находиться в непосредственной близости.
С сентября также увеличиваются государственные пошлины за регистрационные действия с автомобилями, выдачу и замену водительских удостоверений. Для профессиональных водителей вводятся более строгие правила прохождения медкомиссий, а перечень противопоказаний к управлению транспортом расширен. В него включены новые заболевания, среди которых детский аутизм, при этом термин «ахроматопсия» заменён на «аномалии цветового зрения». Обновился и порядок освидетельствования на состояние опьянения: интервал между пробами на алкотестере увеличен с 20 до 25 минут.
Кроме того, с начала осени вводятся ограничения на экспорт бензина и корректировки в регулировании рынка такси. Эти меры направлены на стабилизацию цен и обеспечение достаточного объёма топлива внутри страны. Для компаний с иностранным участием в сфере таксомоторных перевозок вводятся дополнительные ограничения.
