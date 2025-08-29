Раскрыты все причины бензинового подорожания в Приморье

«Значительная часть нефтепродуктов уходила на экспорт, так как добывающим компаниям было выгоднее поставлять дополнительные объемы горючего на внешние рынки, котировки сырья на которых всегда выше, чем на внутреннем. На сегодняшний день правительством РФ введен временный запрет на экспорт бензина», — сообщили в правительстве Приморского края.
Среди дополнительных факторов роста цен назвали традиционный сезонный всплеск потребления топлива в летние месяцы, связанный с активной фазой сельскохозяйственных работ и пиком туристического сезона.
Также подчеркивается влияние возросших производственных издержек, включая усиление налоговой нагрузки, рост затрат на логистику и необходимость срочных ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Напомним, правительство РФ вводит двухэтапный запрет на экспорт бензина для стабилизации цен на внутреннем рынке. Ограничения, действующие с 1 сентября по 31 октября 2025 года, предусматривают дифференцированные условия для экспортеров на разных этапах.
Ранее для стабилизации топливного рынка Приморья парк бензовозов «ННК-Приморнефтепродукт» расширили до 64 машин, а на нефтебазах сформировали месячный запас горючего для бесперебойного снабжения региона.