Раскрыты все причины бензинового подорожания в Приморье

«Значительная часть нефтепродуктов уходила на экспорт, так как добывающим компаниям было выгоднее поставлять дополнительные объемы горючего на внешние рынки, котировки сырья на которых всегда выше, чем на внутреннем. На сегодняшний день правительством РФ введен временный запрет на экспорт бензина», — сообщили в правительстве Приморского края.