Мантуров: более 24 млрд направили на льготные программы покупки авто

Такие программы способствуют повышению уровня продаж.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году на льготные программы стимулирования спроса на автомобили в России было выделено 24,5 млрд рублей. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову накануне Восточного экономического форума. По его словам, поддержка позволила существенно увеличить доступность автотранспорта для населения.

Мантуров отметил, что благодаря этим мерам в текущем году свыше 80 тысяч автомобилей было реализовано с участием государственных субсидий. Такие программы, по его словам, способствуют не только повышению уровня продаж, но и поддержке отечественного автопрома в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.

Кроме того, вице-премьер напомнил, что в мае 2025 года была возобновлена популярная программа «Семейный автомобиль». Этот проект, подчеркнул он, обеспечивает дополнительную загрузку производственных мощностей автозаводов и дает семьям возможность приобрести транспортное средство на более выгодных условиях.

Ранее Кабмин уточнил правила льготного проезда для военнослужащих и членов их семей. Теперь военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей, которые имеют право на бесплатный проезд, будут возмещать расходы за использование личного автомобиля.

