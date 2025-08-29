Мантуров: более 24 млрд направили на льготные программы покупки авто

Мантуров отметил, что благодаря этим мерам в текущем году свыше 80 тысяч автомобилей было реализовано с участием государственных субсидий. Такие программы, по его словам, способствуют не только повышению уровня продаж, но и поддержке отечественного автопрома в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.