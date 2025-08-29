В Омске спроектируют новую развязку у метромоста

Согласно ТЗ, подрядчику предстоит разработать проект дороги протяжённостью около 400 метров с двумя полосами движения по 3,75 метра каждая. Также необходимо предусмотреть тротуары, систему ливневой канализации и уличное освещение. Помимо этого, проект включает благоустройство и озеленение прилегающей территории.