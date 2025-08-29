В Омске спроектируют новую развязку у метромоста

Работы по проектированию объекта, который соединит улицы Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь, возьмёт на себя местная организация «Автодорпроект».
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, контракт с компанией на сумму 10,7 миллионов рублей планируется заключить в начале сентября.
Согласно ТЗ, подрядчику предстоит разработать проект дороги протяжённостью около 400 метров с двумя полосами движения по 3,75 метра каждая. Также необходимо предусмотреть тротуары, систему ливневой канализации и уличное освещение. Помимо этого, проект включает благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Предполагается, что окончательный вариант проекта, прошедший государственную экспертизу, будет готов к июлю 2026 года.