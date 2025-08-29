Родственники и близкие смогут стать помощниками по банковским операциям: новая опция поможет в борьбе с мошенниками

Мамута подчеркнул, что аферисты часто просят жертв подписать якобы «документ о неразглашении» или отойти в безлюдное место во время исполнения мошеннических схем. Однако при наличии помощника банк получит возможность связаться с доверенным лицом, который сможет в течении 12 часов разобраться в ситуации или предотвратить кражу средств, отклонив операцию.