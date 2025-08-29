Ричмонд
Родственники и близкие смогут стать помощниками по банковским операциям: новая опция поможет в борьбе с мошенниками

Россияне смогут назначать близких помощниками для подтверждения операций в банке.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2025 года россияне смогут назначить родственника или близкого друга своим помощником, который будет получать уведомления о необычных операциях по счетам. Об этом «Комсомольской правде» рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

«У этого человека будет право подтверждать или отклонять банковские операции, если они покажутся ему необычными», — рассказал он.

Мамута подчеркнул, что аферисты часто просят жертв подписать якобы «документ о неразглашении» или отойти в безлюдное место во время исполнения мошеннических схем. Однако при наличии помощника банк получит возможность связаться с доверенным лицом, который сможет в течении 12 часов разобраться в ситуации или предотвратить кражу средств, отклонив операцию.

Мамута также отметил, что назначенное помощником лицо не будет получать информацию о том, сколько денег хранится на счете, а также не сможет проводить операции.

Ранее KP.RU сообщал, что Центробанке РФ перечислили признаки мошеннических операций при снятии денег в банкомате.