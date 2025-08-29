В России введут период охлаждения при выдаче кредитов: вот для чего это нужно

С 1 сентября 2025 года россияне не смогут сразу получить денежную сумму по кредиту из-за введения периода охлаждения. Об этом «Комсомольской правде» рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
«Деньги заемщик будет получать не мгновенно, а через определенный срок. Он зависит от суммы», — пояснил он.
Мамута заявил, что период охлаждения при выдаче кредитов позволит предотвращать мошеннические действия. Так, за это время жертва аферистов сможет посоветоваться с родными и близкими, придя к выводу, что ее могут обманывать.
Период охлаждения также поможет россиянам отказаться от ненужных долгов, которые часто берутся под влиянием эмоций. Временной промежуток перед выдачей денег позволит принять взвешенное решение о том, действительно ли заемщику необходим данный кредит.
Отмечается, что после вступления инициативы в силу, россияне смогут мгновенно получить по кредиту сумму до 50 тысяч рублей. Получение средств свыше этой суммы и до 200 тысяч рублей займет четыре часа, а на займы более 200 тысяч рублей будет распространяться период охлаждения в 48 часов.
