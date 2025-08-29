В России введут период охлаждения при выдаче кредитов: вот для чего это нужно

Отмечается, что после вступления инициативы в силу, россияне смогут мгновенно получить по кредиту сумму до 50 тысяч рублей. Получение средств свыше этой суммы и до 200 тысяч рублей займет четыре часа, а на займы более 200 тысяч рублей будет распространяться период охлаждения в 48 часов.