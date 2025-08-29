Михаил Мамута рассказал о подозрительных операциях для блокировки карт

Михаил Мамута отметил, что порой клиенты сталкиваются с ограничениями, например, при попытке снять деньги для крупной покупки, такой как автомобиль. В таких случаях он советует обращаться в офис банка для выяснений обстоятельств. По его словам, временные неудобства оправданы, поскольку они защищают сбережения граждан.