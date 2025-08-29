Ричмонд
Михаил Мамута рассказал о подозрительных операциях для блокировки карт

По словам Мамуты, карты и электронные платежи стали одноразовыми для мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Банковские карты и онлайн-банкинг дропперов блокируются в 100% случаев при попадании информации в базу данных Центробанка. Об этом «Комсомольской правде» сообщил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

По словам Мамуты, карты и электронные платежные инструменты для мошенников стали своего рода «одноразовым» инструментом. Как только данные о подозрительных счетах попадают в систему, банки немедленно ограничивают к ним доступ. Работа ведется с правоохранительными органами, передающими данные о дропперах в базу ЦБ.

Однако меры предосторожности иногда затрагивают и добросовестных клиентов. Банки могут приостановить перевод крупной суммы, если реквизиты ранее использовались в мошеннических схемах, или заблокировать карту при оплате на подозрительном сайте.

Михаил Мамута отметил, что порой клиенты сталкиваются с ограничениями, например, при попытке снять деньги для крупной покупки, такой как автомобиль. В таких случаях он советует обращаться в офис банка для выяснений обстоятельств. По его словам, временные неудобства оправданы, поскольку они защищают сбережения граждан.

«Люди не меняют машины каждую неделю, поэтому часто сталкиваться с блокировкой и часто ходить в офисы банков им точно не придется», — объяснил он.

Мамута подчеркнул, что банки перестраховываются не ради собственной выгоды, а чтобы обезопасить клиентов. Такие меры помогают предотвратить финансовые потери, особенно в условиях, когда мошеннические схемы становятся все изощреннее.

Ранее стало известно, что злоумышленники арендуют банковские карты граждан России под видом проведения сделок.